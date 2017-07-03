أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، أن المقابل المالي يتم تطبيقه على التابعين والمرافقين والعمالة المنزلية تحت كفالة المقيمين الخاضعين لوزارة العمل فقط.
ونشط الحساب الرسمي للمديرية على “تويتر” منذ بدء تطبيق قرار رسوم المقابل المالي، حيث أوضح عدداً من الأمور المتعلقة بآليات تنفيذ القرار وكيفية تحصيل الرسوم، وذلك رداً على استفسارات المقيمين المستهدفين بالقرار.
وبيَّنت المديرية في أحد ردودها أن التابعين هم الزوجة والبنات والأبناء الذكور تحت الـ18 عاماً، بينما المرافقون هم الأبناء فوق 18 عاما، والزوجة الثانية، والأب، والأم، وأب الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية والسائقون والكفالة بشكل مباشر.
وبدأت الجوازات في تحصيل الرسوم من المقيمين، حيث يتم سدادها عند تجديد هوية مقيم أو إصدار تأشيرة خروج وعودة، وذلك بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق وتابع، أي 1200 ريال سنوياً، تتضاعف في يوليو 2018، حتى تصل الرسوم في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.وفق “أخبار 24”.
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