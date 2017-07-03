بدء التقديم بفرع الكلية التقنية بالحريق اعتباراً من يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/١٠/٠٩هـ ، استقبال طلبات المتقدمين للفصل الأول من العام التدريبي (١٤٣٨-١٤٣٩هـ) عبر بوابة القبول الموحد للجامعات : rbu-admit.edu.sa
واشترطت فرع الكلية في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية أو ما يعادلها ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية.
ودعا المشرف على فرع الكلية التقنية بالحريق المهندس علي مفرح القحطاني ، الطلاب الإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بفرع الكلية ، حيث سيتم بدء القبول للفصل الأول في التخصصات
– قسم تقنية الحاسب الآلي ( شبكات الحاسب).
– قسم التقنية الكهربائية ( قوى كهربائية).
ويتم تعبئة نموذج طلب الالتحاق بوابة القبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات , مفيدًا أنه سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل SMS على أرقام هواتف الاتصال لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر بفرع الكلية بمحافظة الحريق ، وتم تحديد آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق
١٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ، الساعة الثاني عشر ظهراً .
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