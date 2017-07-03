احتفلت عائلة الدليمي بالخرج ، ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، باجتماعها السنوي ، حيث شرف الحفل أبناء العائلة من الرياض والدمام وحريملاء ، بدأ الحفل بايات من القران الكريم تلاها الابن راشد بن سعد الدليمي ، عقب ذلك ألقى الاستاذ محمد بن حسن الدليمي كلمة ترحيبية قدم فيها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله- بمناسبة مبايعة سموه وليا للعهد وبحلول عيد الفطر المبارك وللعائلة في كل مكان سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات .
ثم تم توزيع جوائز للفائزين في مسابقات شهر رمضان المبارك مسابقات القارئ الصغير في حفظ القران ومسابقة الطبق الرمضاني والمسابقة الثقافية كل يوم سؤال والتي تقدم كل سنه في شهر رمضان وبعد ذلك قدم الاستاذ سعد بن حسن الدليمي برامجه والترفيهية والالعاب للاطفال وقدمت مسابقة اجمل زي شعبي للبنات والأولاد وتم توزيع الجوائز للفائزين والمشاركين وعيدية الأطفال
.وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء والتقطت الصور الجماعية
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج