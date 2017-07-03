بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، ولحكومة ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، ولحكومة وشعب بلاده الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.
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