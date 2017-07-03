قالت مصادر إنه من المتوقع أن تنهي وزارة الإسكان نحو 95 مشروعاً سكنياً خلال العام الحالي 2017، خاصة أن كثيرا من هذه المشاريع وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأبانت المصادر أن الوزارة تستعد حالياً للانتهاء من مشاريعها السكنية في جميع المناطق، موضحة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن الوزارة بصدد طرح نحو 7200 وحدة في 15 مشروعاً خلال الشهر الجاري.
وأضافت أن هذه الوحدات تشمل فللا، وشققا سكنية، وأراضي، وسيتم توزيعها على المستحقين من خلال بيعها عبر المصارف.
وكانت الوزارة قد أعلنت يونيو الماضي الدفعة الخامسة من برنامج “سكني”، التي تضم أكثر من 20 ألف منتج سكني، منها 7700 منتج تمويلي، و7300 أرض مطورة.
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