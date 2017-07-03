كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الإجراءات التي تعتزم الدول الأربعة اتخاذها ضد قطر، حال رفض الأخيرة قائمة المطالب التي تم تقديمها لها عبر دولة الكويت.
وقال قرقاش وفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه مع انتهاء المهلة الممنوحة لقطر للرد على المطالب لن تكون هناك ضجة كبرى، بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية، متوقعاً أن تستمر المواجهة مع الدوحة لشهور.
وأضاف أنه يتوقع دورا للولايات المتحدة والدول الأوروبية في أي اتفاق مستقبلي مع قطر، فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين.
وأوضح أن المراقبين سيتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض قناة الجزيرة وغيرها من المنصات على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر.
وأشار قرقاش إلى أن الإمارات أكدت لوفد من الكونجرس بقيادة السيناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية، وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل.
وكانت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت قائمة مطالب لقطر وأمهلتها 10 أيام للرد عليها، قبل أن يتم تمديد المهلة يومين إضافيين بناءً على طلب أمير الكويت، الذي يستقبل اليوم وزير الخارجية القطري حاملاً رد بلاده على مطالب الدول الأربعة.وفق “أخبار 24”.
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