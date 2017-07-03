انطلقت مساء امس الاحد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وذلك ضمن معسكر الفريق الإعدادي الأول للموسم الكروي المقبل ، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الرديف الذي سيحتض تدريبات الفريق قبل مغادرته للنمسا بسبب برنامج الصيانة الذي تحظى به أرضية ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي .
وكان قد قرر الجهاز الإداري بقيادة المشرف العام ” باسم أبو داوود ” إغلاق التدريبات لحين وصول مدرب الفريق الجديد الأوكراني ” سيرجي ريبيروف ” الذي قد يصل غداً بعد أن كان طلب من إدارة النادي التأخير لأيام لإنهاء بعض الأمور الخاصة به هناك في أوكرانيا ، وكان أخصائي تأهيل إصابات الملاعب الكابتن ” إبراهيم إسماعيل ” قد تولى الإشراف على تدريبات الفريق التي انطلقت بحضور لاعبي الفريق الغير دوليين يتقدمهم الثلاثي الأجنبي ” عمر السومة ومحمد عبدالشافي وفيتفا ” وعدد من لاعبي الأولمبي المصعدين ومصطفى بصاص الذي عاد بعد استبعاده منتصف الموسم الماضي واللاعبين المعارين الذين انتهت فترة إعارتهم مع أنديتهم ، فيما تغيب الدوليين الذين يتمتعون بإجازة من إدارة المنتخب بعد فراغهم من المهمة الوطنية في منتصف رمضان الماضي .وفق “النادى”.
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