أجرى الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليوم الأحد في إطار معسكره بدولة تركيا تحضيرا للموسم الجديد من دوري جميل للمحترفين
بدأت التدريبات باجتماع بين المدرب جوميز واللاعبين تلاه جري حول الملعب ثم قسم الفريق لأربع مجموعات.
كل مجموعتين تطبق جانب تكتيكي معين في جزء من الملعب وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينها.
أجرى لهم بعد ذلك تدريبات لياقية مكثفة استخدم فيها المدرب عدة أجهزة متنوعة ثم قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى لهم تمرين تكتيكي على نصف الملعب.
المدرب طالبهم بالدقة في التمرير والتحرك السريع واختتم التدريب بمناورة على كامل الملعب.
وغاب عن المران إبراهيم غالب بسبب اجهاد في عضلة السمانة وفضل المدرب منحه راحة.وفق “أخبار 24”.
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