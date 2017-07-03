روى شاب من المفقودين الأربعة بصحراء الربع الخالي جنوب محافظة وادي الدواسر، تفاصيل الأيام التي قضوها في الصحراء دون زاد أو ماء حتى عثر عليهم فريق عون للإنقاذ أول أمس (السبت).
وقال الشاب ويدعى حمد العجمي إن تواجدهم في هذا المكان البعيد من الصحراء حدث بعد توجههم إلى الربع الخالي شمال شرقي محافظة السليل للبحث عن إبل مفقودة، لافتاً إلى أن مركبتهم تعطلت خلال عملية البحث بعد ارتطامها بكثبان رملية، ليحاولوا أكثر من مرة إصلاحها وتشغيلها مرة أخرى دون جدوى.
وأضاف العجمي وفقاً لـ”سبق”، أنه فكر في السير باتجاه مركز يبعد نحو 50 كم شمالاً عن موقعهم، وبعد قطعه نحو 20 كم من المسافة التقط شبكة اتصال على جواله إلا أن انتهاء الشحن لم يمكنه من الاتصال بوالده، ليقرر العودة مجدداً لزملائه والحصول على هاتف أحدهم والرجوع إلى نفس المكان لمهاتفة مقربين منه لإنقاذهم.
وبيّن أنه سمع في اليوم التالي صوت إبل بالقرب منهم ليقرر الذهاب باتجاهها شمالاً، فيما توجه زملاؤه ناحية الغرب وتحديداً باتجاه مركز الزهر، مشيراً إلى أنه شعر بتعب شديد بسبب العطش خلال سيره باتجاه صوت الإبل ليقوم بكتابة وصيته على ساعده لشعوره باقتراب موته.
ولفت إلى أنه ظل يصارع الموت حتى جاءت إليه مركبة يقودها مالك الإبل الذي تتبع أثره وجاء لتقديم المساعدة إليه، قبل أن تأتي العديد من المركبات التابعة لمركز “عون” ليبدأ سريعاً في إرشادهم عن مكان زملائه للعثور عليهم، موضحاً أنه قرر الانضمام لفريق عون كونه يقدم عملاً جليلاً بإنقاذ المفقودين.
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