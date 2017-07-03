ضاعت رحلات دولية أمس (الأحد) على عدد من المقيمين، بعد يوم واحد من البدء في تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة؛ نظراً لعطل فني صاحب نظام “أبشر” حرمهم من إصدار تأشيرة “الخروج والعودة”.
وأوضح عدد من المقيمين، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أنهم فوجئوا بعدم قبول نظام “أبشر” لعمليات سداد رسوم “الخروج والعودة”، على الرغم من تكرارهم للعملية عدة مرات، فضاعت عليهم رحلاتهم وحجوزاتهم.
وأشاروا إلى أن عمليات السداد المتتابعة لم ترصد في النظام، الذي أظهر لهم رسائل مختلفة، منها رسالة “نأسف هذه الخدمة تحت الصيانة”، ورسالة “الخدمة غير متاحة”.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أن سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين شرط لإصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو تجديد هوية مقيم.
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