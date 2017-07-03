أرجع استشاري في أمراض الغدد الصماء والسكر أسباب انخفاض السكر في الدم لمرضى السكري، إلى تعاطي جرعة كبيرة من الأنسولين أو الأدوية المخفضة للسكر، وعدم تناول وجبات الطعام أو تأخيرها بعد أخذ جرعة الأنسولين، أو الأدوية الخافضة للسكر.
ونوه الدكتور خالد الغامدي، وفقا ل “الوطن”، إلى أن ممارسة الرياضة أو بذل جهد جسماني كبير، يعد من الأسباب الرئيسة لانخفاض السكر؛ لأن ذلك يؤدي إلى استهلاك السكر في الدم مع بقاء فائض من الأنسولين في الجسم، مبينا أن بعض الأمراض تكون مضرة لمرضى السكري وتجعلهم يدخلون في حالة هبوط، كالتسمم الغذائي وما يصاحبه من قيء متكرر.
ونصح الغامدي بتناول وجبات الطعام بانتظام ودون تأخير، وتناول وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسة، وتناول وجبة خفيفة قبل أو أثناء ممارسة الرياضة، وتجنب بذل أي جهد جسماني إضافي بدون استشارة الطبيب، ولذلك لتفادي الانخفاض المفاجئ للسكر.
وأشار استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر إلى ضرورة أن يحرص مريض السكري على القياس المنتظم لمستوى السكر في الدم، لاسيما في حالات الإحساس بأعراض انخفاض السكر.
وبين أن من بين أعراض مرض انخفاض السكر في الدم، هو الإحساس بالجوع، وتصبب العرق، والرعشة، والشعور بالدوار، والصداع، وصعوبة التركيز والرؤية، وثقل اللسان، وتعثر القدرة على الكلام، وتغير المزاج، والعصبية، مشددا على أن انخفاض مستوى السكر يمكن أن يصيب المريض بنوبات تشنج وهيجان وفقدان للوعي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج