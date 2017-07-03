كادت رصاصة طائشة أن تقتل طفلاً في محافظة ضمد بمنطقة جازان بعدما اخترقت سقف غرفته، وسقطت بجوار فراشه.
وقال علي بشير والد الطفل، وفقاً لصحيفة “تواصل”، إنه سمع صوتاً قوياً في سقف منزله، لكنه لم يتوقع أن يكون الصوت بسبب اختراق رصاصة من رصاصات المناسبات لمنزله.
وأضاف أنه فوجئ باختراق رصاصة لسقف منزله المبني من “الهنقر” وللمروحة، وسقوطها بجانب سرير طفله، لافتاً إلى أن إطلاق الأعيرة النارية في ضمد أصبح أمراً روتينياً، رغم التحذيرات المتكررة من خطورته.
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