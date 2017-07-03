توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تسجل درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي 50 درجة مئوية بالأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في تغريدات عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن أعلى درجة حرارة رصدت في محطاتها منذ بداية فصل الصيف الحالي كانت على مدينة القيصومة وبلغت 49 درجة مئوية، متوقعةً أن تسجل الأحساء وحفر الباطن والقيصومة درجات حرارة مرتفعة خلال الساعات المقبلة؛ بسبب تحرك كتلة حارة نحو المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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