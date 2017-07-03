يعقد وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر اجتماعاً رباعياً في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الاجتماع سيخصص لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.
وأشار إلى أن الاجتماع سينعقد لتنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.وفق “أخبار 24”.
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