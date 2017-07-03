داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والاستثمار أمس (الأحد)، مستودعاً بجدة تستغله بعض العمالة المخالفة في تجديد وتزوير تواريخ صلاحية العطور ومستحضرات التجميل؛ حيث ضبطت 46 ألف عبوة غير صالحة للاستخدام.
ووثّقت فرق التفتيش طريقة تزوير وطباعة التواريخ المزورة لمستحضرات التجميل وإعدادها؛ تمهيداً لطرحها بالأسواق، بحيث تقوم باستخدام بعض الأدوات في إزالة الملصق الذي يحمل التاريخ القديم مع وضع ملصق آخر بتاريخ جديد.
وبيّنت الوزارة أنها صادرت 132 ألف ملصق تم إعداده لتزوير تواريخ الصلاحية بالمستودع، كما قامت بتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية في حقه.وفق “أخبار 24”.
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