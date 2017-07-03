كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن حالة مدير الأمن العام الفريق سعود الهلال الصحية تشهد تحسنا كبيرا، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة قبل أيام قليلة.
وأوضحت أن الفريق الهلال غادر قسم العناية المركزة، وتم تنويمه في غرفة عادية بمستشفى الملك فيصل التخصصي لمتابعة حالته الصحية، وفقاً لـ “سبق”.
يشار إلى أن الفريق الهلال كان قد تعرض لعارض صحي أثناء أدائه عمله في مكة المكرمة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك؛ وتم نقله لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وخضع لعملية جراحية ناجحة.
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