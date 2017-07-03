ألقت شرطة مركز الوديعة بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، بالتعاون مع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القبض على أحد المتهمين باستدراج الأحداث والإيقاع بهم في عدد من القضايا الأخلاقية الشاذة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران، الشيخ عبدالله النجراني، أنه تم ضبط المتهم بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات الأمنية، والذي ارتكب جرائمه المخلة مستغلًّا الشقق المفروشة، منوهًا بحرص الهيئة على حماية المجتمع من المخالفات.وفق “أخبار 24”.
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