أعربت عائلة أمريكية عن امتنانها الشديد لمبتعث في الولايات المتحدة، بعد إنقاذه حياة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، من الاختناق بقطعة حلوى في أحد محلات الحلاقة، كما أشادت به وسائل الإعلام هناك.
وروت ميليسا بالاس، والدة الصبي جايدن، أن الله أرسل هذا الشاب ليكون معنا وينقذ ابننا، عندما كنا في محل الحلاقة في مدينة “فالبارايسو”، بولاية إنديانا الأمريكية، وكان الصبي يجلس على كرسي، ينتظر دوره لقص شعره، عندما أوشك على الاختناق بقطعة من الحلوى توقفت في حلقه.
وأضافت، وفقًا لصحيفة “نويتايمز”، أن الطفل اسرع إليها وأمسك بها لتنقذه من الموت، إلا أنها كانت في حيرة ولم تعرف ما تفعله وبدأت في الصراخ، للحصول على المساعدة، وعندها ظهر المبتعث، حمود كليبان، وقفز للطفل، واحتضنه من الخلف، ووضع يديه تحت أضلاعه، وظل يضغط حتى خرجت قطعة الحلوى من فم الطفل، في موقف صعب للغاية، بعد أن أوشك الطفل على الهلاك.
من جهته، أوضح المبتعث حمود كليبان، 26 سنة، أن الموقف كان مخيفًا، وأنه ذكّره بصديق له في المملكة فقد ابنه في حادث مماثل قبل يومين فقط، ولهذا أسرع لإنقاذ الطفل حتى لا تتكرر المأساة، وبعد خروجه من محل الحلاقة، تلقى مكالمة من جد الطفل، شكره فيها بشدة على ما قام به، واصفا إياه بـ”البطل”، الذي أنقذ حفيده.وفق “أخبار 24”.
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