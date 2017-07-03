ضمن فعاليات عيد وصيف الخرج 38 والتي تنضمها بلدية محافظة الخرج ببرج الخرج ولمدة مدة عشرة أيام من أول أيام عيد الفطر المبارك ، قدمت فرقة عيش البسمة بقيادة الكابتن / مشاري بن صويلح عروضها الترفيهية والاستعراضية والتي لاقت استحسان وإعجاب زوار الفعاليات .
وأجرى المركز الإعلامي لقاء مع المشرف على الأمن بالمهرجان الأستاذ / تركي الرتيق والذي بين أن اللجنة الأمنية ترتكز أدوارها على التنسيقات مع الجهات الأمنية المشاركة والتي لها أدوار خارج مقر المهرجان من حفظ للأمن وتنظيم الحركة المرورية إضافة الى الأدوار الاساسية في مقر المهرجان والتنسيق مع الأمن الصناعي في آلية دخول وخروج الزوار إضافة إلى تطبيق الانظمة في دخول العوائل، والتي تسعى جميع اللجان بتعاونها سواء لجان المهرجان أو اللجان الأمنية فيها إلى نجاح المهرجان وإسعاد الأهالي وذلك بتقديم برامج منوعة للطفل والأسرة .
وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج وهي عبارة عن ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشة ، جهازين جوال (
وتستضيف الفعاليات في يومها التاسع ما قبل الختام فرقة أزهار بقيادة الكابتن / فهد العاطفي ، كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .
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