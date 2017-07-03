أقامت عائلة الخطيفي يوم الاثنين بتاريخ : ٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ثاني أيام عيد الفطر المبارك حفل المعايدة السنوي ، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات وسط أجواء من الفرحة والبهجة .
وقد تخلل الإجتماع برنامج المعايدة المعد لهذه المناسبة وهو كالتالي :-
أولاً / مقدمة للحفل .
ثانياً / أيات من القرأن الكريم .
ثالثاً / كلمة اللجنة المنظمة للحفل وقد تضمنت الكلمة ذكر بعض البرامج التي نفذت ومن ضمنها :-
أ_ جمع زكاة المال من أفراد العائلة وتوزيعها على مستحقيها .
ب_ توزيع ( ٣٦٠ وجبة إفطار صائم ) بشهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٨هـ .
ج_ انطلاق المسابقة الثقافية الإلكترونية السنوية .
رابعاً / توزيع جوائز المسابقة الإلكترونية الثقافية .
خامساً / الختام .
ثم تناول الجميع مائدة العشاء المعدة لهذه المناسبة .
وقد شكر رئيس اللجان المنفذة لحفل المعايدة السنوي والبرامج رؤساء اللجان وأعضائهم على جهودهم تنظيماً وترتيباً ، سائلاً المولى عزوجل أن يوفقهم لكل خير .
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