شهدت سوق الأسهم القطرية تراجعًا في المعاملات المبكرة صباح الأحد (2 يوليو 2017)، قبل ساعات من انتهاء مهلة قائمة المطالب التي عرضتها دول الخليج ومصر عليها، كشرط لإعادة العلاقات الدبلوماسية.
وقالت وكالة “رويترز”، إن مؤشر بورصة الدوحة انخفض 3.1%، وسط تعاملات ضعيفة، فيما ارتفعت مؤشرات كل من السعودية والكويت ومصر.
وبينت تقارير اقتصادية، أن تراجع جميع القطاعات ضغط على المؤشر في تلك الفترة، باستثناء قطاع التأمين، حيث استقر عند مستوياته السابقة.
ولفتت التقارير إلى تصدر قطاع العقارات لموجة التراجع بنحو 3.76%، كما هبط المؤشر الخدمي 2.33%، بعد تراجع عدة أسهم، بالإضافة إلى انخفاض القطاعين الأكثر تأثيرًا بالمؤشر وهما الصناعات والبنوك، حيث هبط الأول 2.31% والثاني 1.27% على الترتيب.
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