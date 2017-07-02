أظهر تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ارتفاع نسبة البلاغات عن تلقي الرشاوى بنسبة 236%، فيما ارتفعت بلاغات التزوير بنسبة 334%، وذلك خلال العام (36/1437).
وأوضح التقرير الذي نوقش في مجلس الشورى مؤخرا، وفقا لـ”عكاظ” أنه تحت بند بلاغات الفساد المالي والإداري، فإن الهيئة تلقت 389 بلاغا عن سوء الاستعمال الإداري مقارنة بـ(155) في العام السابق له، فيما ارتفع عدد بلاغات إساءة استخدام المال العام إلى 201 بلاغ، مقارنة بـ(71) بلاغا في العام السابق.
كما شهدت بلاغات التزوير ارتفاعا إلى 113 بلاغا مقارنة بـ(26) في العام السابق، بينما انخفضت بلاغات إساءة استعمال السلطة من (119) في العام السابق إلى 13 بلاغا فقط، بحسب التقرير.
وأشار إلى تلقي الهيئة 148 بلاغا بشأن الوساطة والمحسوبية بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إذ كان عددها 21 بلاغا فقط، و74 بلاغا عن الرشوة مقارنة بـ22 بلاغا في العام السابق.
ولفت إلى أنه لم ترد للهيئة في عام التقرير أي بلاغات عن اختلاس المال العام (20 بلاغا في العام الماضي)، وكذلك الحال بخصوص التسيب الوظيفي، فيما كان عدد البلاغات العام الماضي 29 بلاغا.
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