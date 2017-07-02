تصدت القوات السعودية، بدعم من طيران قوات التحالف العربي، لهجوم حوثي قبالة جازان عقب رصد الفرق الاستطلاعية عربات عسكرية للميليشيات تحمل عشرات العناصر.
وأوضحت مصادر عسكرية، وفقًا لـ “العربية”، أنه تم كذلك رصد محاولة عناصر أخرى التقدم تجاه الحدود السعودية، وأن المدفعية السعودية تعاملت مع بعض المواقع التي استقرت فيها الميليشيات، فيما كان استهداف العناصر الأخرى بتوجيه طيران التحالف إليها، حيث قصفت طائراته، ظهر اليوم، تلك المواقع.
ونتج عن العملية مقتل ما يزيد على 40 عنصراً من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، وتدمير 3 عربات عسكرية كانت تقل الحوثيين إلى الحدود السعودية.
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