نفى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أحمد عبدالعزيز قطان، ما تم تداوله من تصريحات، عن قيام خادم الحرمين الشريفين بزيارة تفقدية لـ”تيران وصنافير”.
وكانت وسائل إعلام نقلت تصريحات زعمت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سوف يغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوماً يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي “تيران وصنافير”، وهو ما نفاه السفير جملة وتفصيلاً.
ودعا السفير قطان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار، وذلك حفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.وفق “أخبار 24”.
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