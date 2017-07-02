نجح الرحالة السعودي خالد الغامدي اليوم (الأحد) في الوصول إلى قمة “البروس” الروسية التي ترتفع عن سطح البحر 5642 مترًا، وتعد خامس أعلى قمة في العالم، رافعاً عليها علم المملكة وشعار رؤية المملكة 2030، وسط أجواء متقلبة، وتضاريس جغرافية وعرة.
وقال الغامدي في تصريح له إنه صعد خلال رحلته الثلوج والمرتفعات الوعرة حتى وصل إلى قمة “البروس” في خطوة يستهدف منها صعود سبع قمم أخرى مع نهاية 2018م، بعد أن استطاع العام الماضي تسلق قمة “إيفرست”.
وأضاف أن قمة “البروس” الروسية مغطاة بالثلوج طوال السنة، وهي عبارة عن بركان خامد يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية ضمن الأراضي الروسية.
ويستغرق الوصول إليها ما بين 10 أيام و13 يومًا بسبب أيام التوقف المطلوبة ليتمكن الجسم من التأقلم على الارتفاعات الجديدة، وانخفاض الأكسجين والضغط الجوي، وهبوب الرياح الثلجية الخطرة التي تتطلب الانتظار وعدم التقدم، ناهيك عن الطقس المتقلب.وفق “أخبار 24”.
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