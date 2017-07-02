حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من حساب مزور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتحل صاحبه صفة مسؤول فيها.
ونشر المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في تغريدة على صفحته الرسمية، صورة لحساب يحمل اسم “د.عبد العزيز الخالدي” ويدعي أنه مشرف شؤون الوافدين في وزارة العمل والخارجية، قائلا: “هذا الحساب مزور.. والشخص ليس من منسوبي الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.”
يُذكر أن الحساب المزور تحدث عن موضوعات تخص العمالة، مروجاً عدداً من الإشاعات.وفق “أخبار 24”.
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