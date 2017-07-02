أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أنها ستبدأ بيع هواتف “جالاكسي نوت 7” مجدداً، بعد سحبها من الأسواق العام الماضي بسبب تعرض بعضها للاحتراق.
وأضافت الشركة أنها ستطرح محلياً نحو 400 ألف هاتف، اعتباراً من 7 يوليو الجاري وبسعر 611 دولاراً، وهو أقل بنسبة 30% من سعر الهاتف وقت إطلاقه.
وذكرت أنه تم استبدال البطاريات التي تسببت بالكارثة ولكنها ستكون بسعة أقل من القديمة، مؤكدة أنها اجتازت جميع إجراءات السلامة.
يذكر أن الشركة اضطرت إلى استعادة نحو ثلاثة ملايين جهاز “جالاكسي نوت 7” ووقف بيعه بعد شهرين من إطلاقه؛ بسبب تعرض بطارية الهاتف للاشتعال.وفق “أخبار 24”.
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