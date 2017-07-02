كشفت إذاعة يو إف إم ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” قام بتهديد أحد الأندية الكبيرة في دوري جميل بخصم نقاط اعتباراً من الموسم المقبل.
ولم يتم الكشف عن النادي الكبير في دوري الأضواء والشهرة الذي هدده الفيفا بخصم النقاط بداية من الموسم المقبل.
هناك أندية سعودية عديدة تعاني من الديون الكبيرة التي أثرت بشدة على مسيرتها بالموسم الكروي الماضي ،ومازالت مشاكلها متواصلة مع القضايا الخارجية مع اللاعبين والمدربين الأجانب السابقين بسبب المستحقات المالية المتأخرة وغيرها.وفق “هاتريك”.
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