أكد مصدر مقرب من النادي الأهلي المصري في تصريحات لـ”هاتريك” أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي طلب من ادارة ناديه الرحيل لصفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
الاهلي طلب من حجازي معرفة مصيره سواء بقبول العرض أو رفضه مع امكانية الأسراع في البحث عن بديل في حال تأخر المفاوضات.
حجازي طلب من ادارة النادي الأهلي المصري استعجال الرد على النادي السعودي والدخول في مفاوضات جادة تمهيدا لامكانية رحيل للدوري السعودي في الصيف الجالي.
ووعد مدير الكرة في النادي الأهلي المصري” سيد عبد الحفيظ” بعقد جلسة مع ادارة النادي بحضور المدرب”حسام البدري” لمناقشة مصير اللاعب.
وكان حجازي قد تم اختياره كرجل اللقاء الأول في تعادل الأهلي المصري أمام زاناكو في زامبيا بدوري الأبطال الأفريقي السبت.
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