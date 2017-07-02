يقترب الجناح الزيمبابوي الدولي خاما بيليات من الانتقال إلى دوري جميل للمحترفين في الصيف الحالي في صفقة تقدر قيمتها بسبعة ملايين ريال.
ووفقا لشبكة “كيك أوف” فأن نادي سعودي توصل لاتفاق مع نادي ميملودي صن داوونز الجنوب أفريقي على ضم اللاعب صاحب الـ26 عاما مقابل 2 مليون دولار.
من جانبه رحب اللاعب بالعرض وخاصة أنه يفكر في الرحيل عن دوري جنوب إفريقيا، ولكن بيتسو موسيماني مدرب صن داونز يرفض رحيل بيليات.
وكان الجناح المهاري قد لعب دورا بارزا في فوز صن داوونز بلقب دوري الأبطال الأفريقي في الموسم الماضي.وفق “أخبار 24”.
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