تلقى مدافع الأهلي المصري، الدولي التونسى على معلول عرضًا شفهيًا من مسؤولي أهلي جدة للانتقال إليه فى الموسم المقبل، ليزامل الدولى المصرى محمد عبد الشافى الذى اقترب من البقاء داخل جدران النادى، بحسب اليوم السابع، بعد رفع عدد اللاعبين الأجانب لستة بداية من الموسم المقبل.
ويجد الأهلى منافسة مع عدد من الأندية على خدمات معلول، أبرزها النصر والهلال فضلاً عن تلقى معلول عرضاً رسمياً من جوينجامب الفرنسى مقابل مليون يورو لشرائه.
ووفقًا لمصدر داخل الأهلى المصري فإن حسام البدرى المدير الفنى للفريق وافق من حيث المبدأ على رحيل معلول للاستفادة من المقابل المادى من وراء بيعه.وفق “أخبار 24”.
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