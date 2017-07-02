كشفت تقارير صحفية أوكرانية عن فشل نادي النصر في ضم البرازيلي ألان باتريك من صفوف نادي شاختار دونيستك الأوكراني.
وعرض النصر 4 ملايين يورو للتعاقد مع باتريك الذي رحب بالانتقال إلى دوري جميل للمحترفين في الصيف الحالي.
ورفض نادي شاختار التخلي عن خدمات لاعبه حيث أكد بالكين المدير الرياضي بالنادي بأن اللاعب هام لدى الفريق ولا توجد نية للتخلي عن خدماته.
وينتهي تعاقد باتريك مع ناديه بنهاية الموسم المقبل مما يعني امكانية توقيع لأي فريق في الشتاء المقبل من دون الحاجة إلى موافقة ناديه لكن النادي الأوكراني يسعى لتمديد عقده.وفق “أخبار 24”.
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