اتفقت إدارة الاتحاد على تولي الحسن اليامي لاعب النادي السابق مهمة إدارة الفريق الأول لكرة القدم وفق مصادر خاصة.
وسيبدأ اليامي هذا الأسبوع مهمته مع الفريق الاتحادي، الذي تنطلق تدريباته اليوم تحضيرًا للموسم الجديد، على أن يدخل معسكرًا خارجيًّا في لندن.
وعلى صعيد آخر، أبلغت إدارة النادي الرباعي الأجنبي الكويتي: فهد الأنصاري والمصري محمود كهربا والتشيلي كارلوس فيلانويفا والتونسي أحمد العكايشي، بعدم التأخر عن موعد الوصول إلى جدة، المحدد من قبل الإدارة، للدخول في التدريبات الجماعية مع زملائهم اللاعبين.
وسيواصل عساف القرني حارس الفريق برنامجه العلاجي المعد من نهاية الموسم الماضي، بسبب الإصابة في الكتف، التي تجاوزها بنسبة كبيرة، بعد أن استمر على البرنامج طيلة الإجازة الماضية في أحد المراكز الطبية بجدة.وفق “الرياضية”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج