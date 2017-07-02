تركت إدارة الهلال المجال مفتوحًا للمهاجم ناصر الشمراني، في تحديد مستقبله حسب العروض الاحترافية التي يتلقاها، بشرط أن تكون مناسبة لمطالب إدارة النادي في بيع عقده، أو أن يستمر في عقده الحالي حتى نهايته، دون الدخول في قائمة الفريق.
ومتى ما لم يتمكن الشمراني من الانتقال، فإنه سيؤدي تدريبات خاصة انفرادية، إلى جانب لاعب الوسط عبد العزيز الدوسري المستبعد منذ الموسم الماضي من خيارات الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق.وفق “الرياضية”.
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