ذكرت مصادر أن الشخص الذي تهجم على خطيب جامع الأمير سلطان بحي السويدي بالرياض أثناء خطبة الجمعة؛ له عدة سوابق، من بينها أنه اعتدى سابقاً على شقيقه وشقيقته.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن المعتدي هاجم شقيقته مساء الخميس بساطور وأصابها بإصابات بالغة، كما أطلق وابلاً من الرصاص على شقيقه قبل عدة سنوات.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد ذكرت أن المعتدي مريض نفسي، وأنه تم التعامل معه في حينه وتسليمه للجهات المختصة.
يذكر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص تهجم على خطيب جامع الأمير سلطان بحي السويدي الغربي غرب مدينة الرياض، ما تسبب في قطع شعائر صلاة الجمعة.
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