تنتهي خلال الساعات المتبقية من اليوم الأحد، مهلة الـ10 أيام التي حددتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، لإيفاء الدوحة بالمطالب الـ13 التي سلمتها لها هذه الدول، والتي من بينها وقف دعم الإرهاب وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني أمس السبت في مؤتمر صحفي رفض بلاده للمطالب التي قُدمت لها، مؤكداً استعدادهم للجلوس والتفاوض والحوار حول شكاوى ومطالب الدول الأربع، ولكن “بالشروط المناسبة”.
وقبل أيام قليلة، قال سفير دولة الإمارات لدى روسيا عمر غباش في تصريحات صحفية، إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب، مضيفاً أن الدوحة قد تواجه عزلة لا نهائية وأن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي أمر وارد.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مؤخراً، أن دولة قطر سيكون مصيرها العزلة ما لم تنفذ قائمة المطالب، موضحاً أنه لا نية لدى دول المقاطعة للتصعيد العسكري مع قطر وأن البديل ليس التصعيد وإنما الفراق.
وأشارت مصادر إلى أنه بانتهاء المهلة اليوم الأحد؛ فمن المتوقع أن تواجه قطر عقوبات إضافية من هذه الدول، لافتةً إلى تسريبات تشير لوجود قائمة عقوبات جديدة يتم بحثها حالياً.وفق “أخبار 24”.
وكانت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت مقاطعة دبلوماسية لقطر، أعقبتها بتسليم الدوحة قائمة مطالب لتنفيذها، وهددت بفرض المزيد من العقوبات في حال عدم التنفيذ.
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