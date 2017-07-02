ذكرت مصادر أن مجلس الشورى تلقى مقترحاً بمنع تداول الألعاب الإلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل مختصين بوزارة الثقافة والإعلام، ووضع تصنيف وطني جديد لها يحدّ من التجاوزات التي تحدث بها.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن المقترح يهدف إلى عدم مخالفة محتوى الألعاب لثوابت وقيم المجتمع، وتحقيق مسعى هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتصنيف المواد المرئية والمسموعة بحسب المرحلة العمرية للأطفال.
وأشارت إلى أن المقترح يواجه تنامي حجم التعاطي مع الألعاب الإلكترونية، ما يزيد من تعرض الأطفال لمخاطرها وآثارها السلبية، مبينة أنه يضع ضمانات وضوابط توفر الحماية للأطفال من خلال الرقابة المسبقة على المحتوى.
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