تعرض لاعب نادي الاتحاد محمود عبدالمنعم “كهربا”، لحادث مروري أثناء عودته من قضاء إجازة بالساحل الشمالي في مصر.
ونشر “كهربا” صورة لتحطم إطار سيارته البنتلي، التي تلقاها هدية من عضو شرف بنادي الاتحاد، وعلق عليها بالقول “يا ساتر يارب”.
يذكر أن نادي الاتحاد توصل مؤخراً لاتفاق مع نادي الزمالك المصري بتمديد إعارة كهربا، بعد موسم ناجح قضاه اللاعب في صفوف العميد؛ حيث كان هداف فريقه في دوري جميل، كما أسهم في تتويجه بكأس ولي العهد بتسجيله هدف الفوز في المباراة النهائية أمام النصر.وفق “أخبار 24”.
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