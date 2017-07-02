نفت أمانة المنطقة الشرقية صحة ما تداوله البعض، حول توقف العمل بمشروع تنمية وتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف، مؤكدةً أنه سيتم البدء في الأعمال الإنشائية فور اكتمال الإزالة.
وقالت الأمانة إن الجهات الحكومية العاملة بالمشروع لم تتوقف عن مزاولة مهامها وفق الخطة الموضوعة، مؤكدةً وفقاً لصحيفة “المدينة” أهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه وفقاً لخطط عصرية تصل بالعوامية إلى مصاف المدن الكبرى.
وأشارت مصادر إلى قرب الانتهاء من تهيئة طرق وممرات داخل الحي لإدخال الآليات والمعدات لمواصلة أعمال الهدم والتسوية تمهيدًا للشروع في الإنشاء، لافتةً إلى أن الأمانة أصدرت شيكات المستحقات المالية لجميع الملاك بحي المسورة، قبل فترة طويلة من البدء في أعمال الإزالة.
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