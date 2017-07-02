تمكن المجلس البلدي بمحافظة الجموم شمال مكة المكرمة، من خلق تفاعل جديد بينه وبين المواطنين من خلال جروب “واتساب”، لينجح من خلاله في التوصل لتفاصيل تخص ٣٥٠ مخالفة بلدية تتعلق بالنظافة خلال شهر رمضان المبارك.
وتعاملت إدارة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، مع تلك المخالفات سريعاً لمعالجتها وإنهاء وجودها من الأساس، بعد الاستفادة من الصور التي عرضها مواطنون عبر الجروب.
بدوره، أشاد رئيس المجلس البلدي عادل الصاعدي بالتجربة التي جرت من خلال الجروب، لافتاً إلى أنه شهد تفاعلاً كبيراً من سكان عدد من القرى التابعة للجموم.
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