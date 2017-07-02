أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة لسائقي النقل الثقيل، للعمل خلال موسم الحج المقبل، براتب مقطوع قدره 6 آلاف ريال شامل البدلات.
وأوضحت المديرية أن التقديم متاح للسعوديين فقط؛ اعتباراً من يوم “الأحد” الموافق 15 شوال الجاري بمقر قوات الطوارئ والإسناد بحي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، على أن يستمر التقديم لمدة 5 أيام.
واشترطت المديرية في المتقدم أن يكون لائقاً طبياً، ولا يزيد عمره على 58 عاماً، ويفضل أن يكون قادراً على قيادة الآليات الثقيلة (شيول، دركتر، ونش إلكتروني، لوري تريلا أربعة محاور، تريلا ثلاثة محاور، فني دراجات نارية).
ودعت الراغبين في التقدم إلى إحضار ملف مرفق يحوي صورة الهوية الوطنية وتعريفاً مصدقاً وصورة رخصة النقل الثقيل سارية المفعول و4 صور شمسية مقاس 3/4، مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها.وفق “أخبار 24”.
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