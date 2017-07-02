اعتذر الكاتب الصحفي رمضان جريدي العنزي، عن مقاله الذي نشر بصحيفة الجزيرة، والذي تضمن مدحاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأوصاف مغالية، بعدما وجه خادم الحرمين الشريفين بإيقافه عن الكتابة ومحاسبة الصحيفة.
وقال العنزي في تغريدات دونها عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أعتذر إلى الله أولاً ثم لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، ثم لكم جميعاً عن هذه الذلة غير المقصودة تماماً”، مضيفاً “راجياً من الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه، وأن يعز بلدنا بلد التوحيد وحاميه والقائم عليه من كل شر، وأن يحفظ سيدي الملك سلمان”.
وتابع: “إنني أستدرك وأعتذر عما ورد في المقال من كلمات، وأبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود تماماً، حفظ الله سيدي خادم الحرمين ورعاه وسدد خطاه”.
يذكر أن صحيفة الجزيرة قد أصدرت بدورها بياناً اعتذرت فيه عن مقال الكاتب رمضان العنزي، واصفة إياه بالاجتهاد غير الموفق.وفق “أخبار 24”.
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