أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توقف إحدى رحلات قطارتها المتجهة من القصيم إلى الرياض مساء أمس (السبت)؛ بسبب عطل تقني أصاب القطار عقب خروجه من محطة الانطلاق.
وقالت الشركة إن قطاراً بديلاً وصل إلى موقع القطار المُعطل من أجل استكمال الرحلة مرة أخرى لمحطة الرياض، بعد توقف دام قرابة الساعتين، لافتةً إلى أنها أخلت جميع الركاب من القطار المُعطل وسط تواجد الفرق المساندة بالموقع، مقدمةً اعتذارها للركاب عن هذا العطل المُفاجئ.
وأظهرت صور وفيديوهات عملية الإخلاء التي جرت للقطار بعد تعطله المفاجئ؛ حيث ظهرت خلالها فرق الإنقاذ وهي تساعد العوائل والأطفال في النزول من القطار مستخدمةً السلالم المخصصة لذلك، بينما أقدم ركاب آخرون على الجلوس بجوار أغراضهم بجانب القطار، إلى حين وصول القطار البديل.
وفق “أخبار 24”.
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