استشهد وكيل رقيب ماجد الحاتمي، أحد منسوبي القوات البرية على الحد الجنوبي بمنطقة نجران، وذلك أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن.
والتحق الشهيد الحاتمي، وفقاً لصحيفة “سبق”، بالخدمة العسكرية في شهر شوال عام 1429هـ، ويبلغ من العمر 32 عاماً وهو متزوج ولديه ابنتان، ومن المنتظر أن يصل جثمانه إلى مسقط رأسه بمركز الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وستؤدى عليه الصلاة بجامع التركي.
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