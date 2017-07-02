عقد وزير الخارجية عادل الجبير، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع 30 عضواً بارزاً من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونجرس الأمريكي.
وقالت وزارة الخارجية إن اللقاءات شملت رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور بوب كوركر، ونائبة السيناتور بن كاردن وعدداً من أعضاء اللجنة، ورئيس لجنة الدفاع السيناتور جون ماكين وعدداً من أعضاء من اللجنة، ورئيس لجنة الأمن الوطني السيناتور رون جونسون، ونائبة رئيس اللجنة القضائية السيناتور دايان فاينستاين عضو لجنة الاستخبارات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية السيناتور لندزي جراهام، وعدد من أعضاء لجنة الاستخبارات، وعضو اللجنة المالية السيناتور بات روبرتس، وعضو لجنة المخصصات السيناتور لامار ألكسندر.
كما تضمنت اللقاءات التي عقدها مع أعضاء الكونجرس رئيس مجلس النواب بول راين، والنائب زعيم الأكثرية في مجلس النواب كيفن مكارثي، والنائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية آد رويس ونائب رئيس اللجنة النائب إليوت آنجل وعدداً من أعضاء اللجنة، ورئيس لجنة الأمن الوطني النائب مايكل ماكول، ورئيس لجنة الاستخبارات النائب ديفن نونز، ورئيس لجنة الدفاع النائب ماك ثورنبري، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا النائب تد دويتش، وعضو لجنتي الدفاع والأمن الوطني النائب مايك جالاجر، وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والأمن الوطني النائب جف دونكان، والنائب بيتر روسكام، والنائبة ماكسين واترز عضو لجنة الخدمات المالية، والنائبة ليز تشيتي عضو لجنة الدفاع.وفق “أخبار 24”.
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