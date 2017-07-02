وجه الطفل عبدالرحمن العودة نصيحة لكل من فقد أمه أو عزيز لديه، بالصبر والدعاء وذلك في مقطع فيديو متداول مع والده، عقب شفائه من إصابة الحادث المروري.
وظهر الشيخ سلمان العودة في المقطع مع ابنه عبدالرحمن، الذي تحدث لكل من ماتت أمهاتهم رحمهن الله، بالدعاء بأن يجعلهن الله في جنات النعيم، موضحًا أن الأمهات يحببن أن يرين أبناءهن “مبسوطين ومرتاحين”، بعد وفاتهن.
وأضاف عبدالرحمن، الذي خرج من المستشفى قبل أكثر من شهرين بعد علاجه من إصابته، أن الأمهات تدرين عن أبنائهن وما يحدث لهم، موصيًا كل من فقد عزيز من أب أو أم بالصبر والاحتساب.
يذكر أن الطفل “عبدالرحمن” خرج مؤخرا من مستشفى الأمن بالرياض، بعد علاجه من إصابته في الحادث المروري الذي توفيت فيه والدته.
وفق “أخبار 24”.
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