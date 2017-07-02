أصدرت صحيفة الجزيرة بياناً أمس (السبت) اعتذرت فيه عن المقال الذي نشرته للكاتب رمضان العنزي، وتضمن تجاوزات، وجه على إثرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيقاف كاتبه، ومحاسبة الصحيفة.
وقالت الصحيفة في بيانها: “في مقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي المنشور في عدد يوم الجمعة الماضي ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد الكاتب فيها اجتهادًا غير موفَّق، بما يؤدي إلى مسلك يمس ذات وأسماء الله – عز وجل -؛ إذ لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأضافت أنها تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود، كما أن العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب”.وفق “أخبار 24”.
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