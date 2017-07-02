تبدأ الكلية التقنية بالخرج يوم الاثنين الموافق 9 – شوال – 1438هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل الأول من العام التدريبي القادم 1438- 1439 هـ عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض (www.rbu-admit.edu.sa).
واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودخول اخبار القدرات أن لا يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات وان يكون لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً، وألا يكون قد تم قبوله في برنامج دراسي أو تدريبي آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرا حالياً في نفس البرنامج، وألا يكون لدى المتقدم شهادة سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي تحددها الكلية.
ودعا الأستاذ سعود الذياب وكيل الكلية لشؤون المتدربين الطلاب الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على البوابة الإلكترونية وتحري الدقة في إدخال البيانات، وتم تحديد آخر موعد للتسجيل على البوابة يوم الثلاثاء17- 10- 1438هـ
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