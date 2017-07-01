علمت مصادر أن إدارة النصر فتحت مفاوضاتها مع لاعب الوسط التشيلي ليوناردو فالنسيا “26 عاماً”، والذي خاض ست مباريات دولية، ويتواجد احتياطياً بالمنتخب حاليا، وخاض مع فريقه فلسطين التشيلي 112 مبارة وسجل 32 هدفا في آخر اربعة مواسم، ويعاب عليه عدم احترافه خارج بلاده ، وتقدر قيمته السوقية بـ 800 الف يورو.
من جهة أخرى عقدت إدارة النصر اجتماعا مع موريسيو نصيف وكيل اعمال المدافع البرازيلي برونو يوفيني لاطلاعه على الأوراق التي تؤكد نظامية تفعيل بند العقد، واستند برونو على بند مغادرته إلى بلاده من دون التوقيع على العقد الجديد الا ان وكيل اعماله اكد له التحقق من بند احقية تمديد الادارة النصراوية للعقد من دون توقيعه، وتشير المصادر إلى اقتراح وكيل الاعمال نصيف على موكله برونو بشراء الموسم المقبل من إدارة النصر مقابل نصف مليون دولار، وستحدد الساعات القليلة المقبلة مصيره. من جهة ثانية قاد المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز أول تدريبات الفريق امس في تركيا، وسيجري اليوم السبت تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، وسيلتحق لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين بالفريق بعد تخلفه عن البعثة لزواج أحد أقاربه.وفق “الرياض”.
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