قررت إدارة النادي الأهلي رفع شكوى رسمية ضد أحد كتاب المقالات في صحيفة زميلة.. وذلك بعد تجاوزاته الواضحة ضد ناديهم، على حد قولهم. وقالت لـ«عكاظ» مصادر مسؤولة بالنادي إن الكاتب زادت تجاوزاته على النادي، لدرجة ربط الدعم الأهلاوي من «سيدة الأعمال الأهلاوية» بعقد رعاية الخطوط القطرية، وتوظيف الرعاية الرياضية لأجندة سياسية تخدم أهداف الحكومة القطرية غير الشريفة، مؤكدا (المصدر) أن هذا تجاوز لا يمكن قبوله، وعليه أن يثبت ذلك أو الجزاء بالقضاء.
وأكدت “عكاظ” أن الكاتب ذاته سبق أن كتب عن عقد الرعاية القطرية، وأمور أخرى عن النادي، ولكن يبدو أن حلم رجالات النادي من أمراء ورجال أعمال معروفين، أدى إلى تجاوزه أكثر وأكثر على النادي، حتى أنه شكك في الدعم الذي يصل للأهلي بأنها أموال «مشبوهة». وأوضحت المصادر أن إدارة النادي تدرس رفع أكثر من شكوى على الكاتب، منها باسم النادي، وأخرى شخصية باسم من ذكر أسماءهم وتعرض لهم في مقالاته.
وفي وسط غضب جماهيري أهلاوي عارم على المقال، طمأن المصدر جماهير الأهلي عامة بأن ناديهم ليس جدارا قصيرا، وسيدافع رجالاته عن كل ما يمس النادي سواء في الإعلام أو غيره.
المقال وجد ردود فعل كثيرة من مسؤولين وإعلاميين وجماهير بمواقع التواصل الاجتماعي بداية بالمستشار القانوني للنادي الأهلي المحامي خالد أبو راشد عندما غرد: «الرد سوف يكون عبر الجهات الأمنية لنرى من هو المشبوه والنادي الذي تم استغلاله لدعم الإرهاب!»
ورغم قصر تغريدته التي لم تتجاوز حد 140 حرفا، إلا أنه كتب في نهاية تغريدته: «أكتفي بذلك واعذروني على الإطالة».
المرشح الأهلاوي السابق وعضو شرف النادي الدكتور خالد آل سعود، رد على ذلك بتغريدة قائلا: وهذا ما أكده لي الأخ الأمير فهد بن خالد (رئيس النادي الأهلي الحالي).. إما الإثبات، أو الجزاء القضائي الرادع.
واستغرب إعلاميون من نشر المقال والتشكيك في سيدة الأعمال الأهلاوية، مؤكدين أن دعم سيدة الأعمال الأهلاوية للنادي لم يتزامن مع رعاية الخطوط القطرية.
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